Лавров обсудил кризис на Украине с китайским коллегой Ван И в Пекине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава китайского МИДа Ван И провели переговоры в Пекине, в ходе которых обсудили в том числе проблематику украинского кризиса, включая усилия по его урегулированию дипломатическими методами.
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