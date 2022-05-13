УКРАИНА: НОВОСТИ 13.05.2022 утро

Наносятся удары по военным объектам в Кременчуге, идёт наступление по линии Попасная-Лисичанск в ЛНР Российские войска совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР осуществляют наступление к северу от ранее освобождённого города Попасная.
Наносятся удары по военным объектам в Кременчуге, идёт наступление по линии Попасная-Лисичанск в ЛНР Российские войска совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР осуществляют наступление к северу от ранее освобождённого города Попасная.
Свежие комментарии