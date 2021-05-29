Русская веснаПолитикаКакую оппозицию можно поддержать? — мнение Писатель и публицист Дмитрий Ольшанский — о тех силах на постсоветском пространстве, которые имеет смысл поддерживать.Вернуться к статье71НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАнна ТихоноваУРОДЫ ВСЕРАВНО СВОЙ КОММЕНТ НАПИШУАнна ТихоноваПочему без Азии. НАЦЫСТ?Анна ТихоноваАЗИЯ ЭТО ТОЖЭ РОССИЯ!Анна ТихоноваЖыдам СМЕРТЬАнна ТихоноваЧУБАЙСЯТИНА УМРИАнна ТихоноваЕЛЬцыноидов на стойку БАМаАнна ТихоноваЧубайсятину на стройки и на восстановление сельского хозяйства . ПЛЕТЬМИ заставлять работать.Комментировать
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