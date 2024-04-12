МИД РФ: рассуждать о ДСНВ сейчас бессмысленно

Глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что на данный момент обсуждение будущего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не имеет смысла.
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