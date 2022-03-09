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Huawei показала новый смартфон без вырезов и отверстий

Huawei показала новый смартфон без вырезов и отверстий

Китайский производственный гигант Huawei продолжает работать на рынке смартфонов, хотя из-за американских санкций позиции компании ослабли.

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