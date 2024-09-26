Военнослужащим ВС РФ удалось сорвать ротацию украинской армии Российские десантники артиллерийского подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава группировки войск «Север» ликвидировали технику и пехоту украинской армии, сорвав ротацию в Курской области, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии