Анастасия Волочкова послала Никиту Джигурду

Балерина Анастасия Волочкова отреагировала на слова ее бывшего друга. Полгода назад у звезды болета была близкая дружба с Никитой Джигурдой, однако сейчас отношения между ними настолько охладели, что балерина даже не желает слышать о нем.
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