Крымские дорожники работают в северной части полуострова из-за снегопада

Крымские дорожники работают в северной части полуострова из-за снегопадаКак сообщили в «Крымавтодоре», дороги от снега очищают и обрабатывают на участках Раздольное – Евпатория, Славянское – Евпатория (до «Тавриды»), Черноморское – Воинка.
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