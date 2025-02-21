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Крымские дорожники работают в северной части полуострова из-за снегопада

Крымские дорожники работают в северной части полуострова из-за снегопада

Крымские дорожники работают в северной части полуострова из-за снегопадаКак сообщили в «Крымавтодоре», дороги от снега очищают и обрабатывают на участках Раздольное – Евпатория, Славянское – Евпатория (до «Тавриды»), Черноморское – Воинка.

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