Крымские дорожники работают в северной части полуострова из-за снегопада

Крымские дорожники работают в северной части полуострова из-за снегопадаКак сообщили в «Крымавтодоре», дороги от снега очищают и обрабатывают на участках Раздольное – Евпатория, Славянское – Евпатория (до «Тавриды»), Черноморское – Воинка.