Хорошо сидим. Вид конечно же оттуда открывается классный! Но! Не забываем, что это не смотровая площадка!!!! Вход на мост запрещен, тем более детям!.
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Хорошо сидим. Вид конечно же оттуда открывается классный! Но! Не забываем, что это не смотровая площадка!!!! Вход на мост запрещен, тем более детям!.
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