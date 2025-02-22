«Это какое-то недоумение»: Чулпан Хаматова о театре «Современник» и бывших коллегах

Чулпан Хаматова дала большое интервью иноагенту Антону Долину, в котором рассказала об отношениях с коллегами из России, бесчеловечном телевизионном розыгрыше после трагедии в Беслане и о необычном стимуле к изучению иностранных языков.
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