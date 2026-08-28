Центр активного долголетия открыли в Братске

В Братске открылся пятый в Иркутской области центр активного долголетия «Возраст возможностей». Учреждение создано на базе управления соцзащиты и соцобслуживания населения в рамках региональной программы «Активное долголетие» нацпроекта «Семья».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии