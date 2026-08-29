Шнайдер об игре в паре с Руудом на турнире микстов US Open: «Мне очень понравилось. Все в туре знают, что он очень классный и добрый»

Диана Шнайдер поделилась эмоциями от выступления на US Open в миксте с Каспером Руудом . Россиянка и норвежец дошли до четвертьфинала, где уступили Мирре Андреевой и Андрею Рублеву (1:4, 5:4(9), 5-10).
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