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Золото и платина подешевели на мировых рынках

Золото и платина подешевели на мировых рынках

Свыше 90% глобального оборота драгметаллов приходится на Лондонский внебиржевой рынок, американский фьючерсный рынок и Шанхайскую золотую биржу.

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