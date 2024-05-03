Южноуральские керлингисты завоевали «серебро» чемпионата России по спорту глухих

Керлингисты Южного Урала – серебряные призеры чемпионата России по спорту глухих. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, чемпионат России по спорту глухих (дисциплина – керлинг) среди мужских и женских команд проходил в Сочи с 21 по 28 апреля.