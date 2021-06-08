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Лукашенко внес в уголовный кодекс новые статьи о борьбе с экстремизмом

Лукашенко внес в уголовный кодекс новые статьи о борьбе с экстремизмом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о поправках по вопросам уголовной ответственности, введя ряд новых статей, часть которых касается борьбы с экстремизмом и реабилитацией нацизма, а также нарушений на массовых мероприятиях.

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