Лукашенко внес в уголовный кодекс новые статьи о борьбе с экстремизмом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о поправках по вопросам уголовной ответственности, введя ряд новых статей, часть которых касается борьбы с экстремизмом и реабилитацией нацизма, а также нарушений на массовых мероприятиях.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о поправках по вопросам уголовной ответственности, введя ряд новых статей, часть которых касается борьбы с экстремизмом и реабилитацией нацизма, а также нарушений на массовых мероприятиях.
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