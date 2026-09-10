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BuzzFeed связал провал фильма Джейкоба Элорди с «проклятием Кардашьян»

BuzzFeed связал провал фильма Джейкоба Элорди с «проклятием Кардашьян»

Неудачный старт в прокате фильма «Собачьи звезды» с Джейкобом Элорди в главной роли может быть связан с отношениями актера со звездой шоу-бизнеса Кендалл Дженнер.

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