Ы НАСА сняли забытую подо льдом Гренландии ядерную базу США

Во время научного полета над северной частью Гренландии команда ученых NASA случайно наткнулась на замороженный комплекс тоннелей подо льдом — заброшенную военную базу Кэмп Сенчури, действовавшую во времена холодной войны.
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