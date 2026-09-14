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Новости Липецка

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В Липецкой области в первом полугодии трудоустроено более 25 тыс. человек

В Липецкой области в первом полугодии трудоустроено более 25 тыс. человек

За полгода в Липецкой области трудоустроены 25,9 тысячи человек, из них 1,7 тысячи — на новые должности.

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