Медвежий угол

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Стрелкова выдвигают в президенты

Стрелкова выдвигают в президенты

Политнавигатор Герой ополчения тут же стал предметом глумления политтехнологов Созданное на днях Русское движение Стрелкова заявило о намерении выдвинуть Игоря Гиркина, бывшего министра обороны ДНР, кандидатом на пост президента России на выборах 2024 года.

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Комментарии
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Кошмар
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2 час.
Инна Inna
Слишком серьёзная  ответственность  ложится на  народ в избрании Президента. Один раз посмеялись над кандидатом Собчак, та, что Ксения, а теперь научены и смеяться  не стоит, так как сами  себя позорим  такими кандидатами, как будто нет  порядочных людей в  стране.   Надеюсь, что у народа  разум возобладает и выбор  будет в  пользу действующего Президента.  Кто за свою страну, кто  против рабства, тот проголосует за  действующего.  Другого  решения  не должно быть.
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2 час.
Владимир Алтайцев
Ельцин был русский, а уж сколько беды  принёс России.Дело не в национальности.
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1 час.

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