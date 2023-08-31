Стрелкова выдвигают в президенты

Инна Inna

Слишком серьёзная ответственность ложится на народ в избрании Президента. Один раз посмеялись над кандидатом Собчак, та, что Ксения, а теперь научены и смеяться не стоит, так как сами себя позорим такими кандидатами, как будто нет порядочных людей в стране. Надеюсь, что у народа разум возобладает и выбор будет в пользу действующего Президента. Кто за свою страну, кто против рабства, тот проголосует за действующего. Другого решения не должно быть.