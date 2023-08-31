Политнавигатор Герой ополчения тут же стал предметом глумления политтехнологов Созданное на днях Русское движение Стрелкова заявило о намерении выдвинуть Игоря Гиркина, бывшего министра обороны ДНР, кандидатом на пост президента России на выборах 2024 года.
Стрелкова выдвигают в президенты
Комментарии
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Кошмар
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2 час.
Инна Inna
Слишком серьёзная ответственность ложится на народ в избрании Президента. Один раз посмеялись над кандидатом Собчак, та, что Ксения, а теперь научены и смеяться не стоит, так как сами себя позорим такими кандидатами, как будто нет порядочных людей в стране. Надеюсь, что у народа разум возобладает и выбор будет в пользу действующего Президента. Кто за свою страну, кто против рабства, тот проголосует за действующего. Другого решения не должно быть.
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2 час.
Владимир Алтайцев
Ельцин был русский, а уж сколько беды принёс России.Дело не в национальности.
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1 час.
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