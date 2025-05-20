Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 752 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда
    От основных принципов СВО Путин не отступится, как бы этого не хотелось самолюбивому Трампу.Новости СВО: Трам...
  • Александр Зиборов
    Давно уже мигранты начали оттеснять коренных россиян на низкооплачиваемые и тяжёлые работы. Средняя зарплата мигранта...«Приехали — пораб...
  • Александр Зиборов
    Браво, Аксёнов!!!«Приехали — пораб...

Депутат Европарламента полагает, что у хомяка мозгов больше, чем у Каллас

Депутат Европарламента полагает, что у хомяка мозгов больше, чем у Каллас

Немецкий политик и сатирик Мартин Зоннеборн (депутат Европарламента с 2014 года, бывший главред сатирического журнала Titanic, основатель и лидер Die PARTEI - Партии за труд, верховенство закона, защиту животных, продвижение элиты и демократическую инициативу) значительную часть своей речи посвятил недавно вышедшей автобиографии заместителя председателя Еврокомиссии, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, экс-премьера Эстонии Каи Каллас*.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх