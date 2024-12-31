Футуролог сообщил, что в 2025 году женщины заменят мужчин секс-роботами

Футуролог и доктор физико-математических наук Ян Пирсон заявил, что в 2025 году человечество начнет активно внедрять формы роботизированного секса, при этом женщины будут использовать такие технологии чаще, чем мужчины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии