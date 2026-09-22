На реконструкции кольца у автовокзала в Иванове выполнен основной объем работ

В Иванове продолжается реконструкция дорожной сети в районе улицы Лежневской у автовокзала. Ход работ на кольцевой развязке во вторник, 22 сентября, проверили заместитель председателя правительства Ивановской области Евгений Плетников и глава города Иваново Максим Комиссаров.