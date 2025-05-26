❗️⚡️Военная разведка противника сообщает, что располагает данными, свидетельствующими о планах ВПК России увеличить производство дронов до 500 единиц в день.
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❗️⚡️Военная разведка противника сообщает, что располагает данными, свидетельствующими о планах ВПК России увеличить производство дронов до 500 единиц в день.