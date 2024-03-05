Дальневосточный федеральный университет утвердил правила ведения «ассоциированных с ним» пабликов

В вузе заверяют, что личных аккаунтов эти требования не касаются. Методичка, например, обязывает «владельцев и администраторов информационных сообществ» не допускать политической агитации, а если в паблике кто-то напишет про способы суицида, про наркотики, будет дискредитировать армию, «пропагандировать нетрадиционные сексуальные отношения, педофилию и смену пола», об этом следует уведомить сотрудника, который отвечает за «государственную молодёжную политику в университете».