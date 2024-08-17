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Волонтёр ОНФ Соколов дал интервью за пару часов до гибели под Курском

Волонтёр ОНФ Соколов дал интервью за пару часов до гибели под Курском

Волонтер «Народного фронта» Давид Соколов, погибший под украинским обстрелом в Курской области, за несколько часов до трагедии дал интервью, в котором признался, что сразу решил поехать на помощь курянам, узнав об атаках ВСУ на регион.

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