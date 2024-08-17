Волонтёр ОНФ Соколов дал интервью за пару часов до гибели под Курском

Волонтер «Народного фронта» Давид Соколов, погибший под украинским обстрелом в Курской области, за несколько часов до трагедии дал интервью, в котором признался, что сразу решил поехать на помощь курянам, узнав об атаках ВСУ на регион.
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