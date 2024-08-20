В Орле по 19 адресам будут раздавать воду

Сегодня, 20 августа, в Орле и в Орловском муниципальном округе будет отключено водоснабжение. Тысячи орловцев останутся без воды по причине врезки строящегося магистрального водовода на улице Машиностроительной.
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