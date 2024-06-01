Минобороны РФ: российские силы поразили формирования ВСУ, среди них "Азов"

Подразделения группировки войск РФ "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад и одной бригаде специального назначения "Азов" Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Новоегоровка Харьковской области, Серебрянка и Григоровка Донецкой народной республики.
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