Подразделения группировки войск РФ "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад и одной бригаде специального назначения "Азов" Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Новоегоровка Харьковской области, Серебрянка и Григоровка Донецкой народной республики.