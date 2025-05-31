В Якутии потушили четыре природных пожара

Три лесных пожара общей площадью 322 гектара и один ландшафтный пожар на площади 3 гектара ликвидировано за истекшие сутки на территории Якутии, 31 мая сообщает пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия).