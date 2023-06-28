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Виктор Степанов
Вот это похоже на правду, реальные суммы зарплат по стране как раз в районе 30-40 тыс. рублей. Забавно и грустно одно...
Работать некому: ...
АС
Александр Старший
Может быть мне не повезло, но на предприятии, где я работал, должности гл. инженера, гл. механика свободно можно было...
Работать некому: ...
Е
Евлампий
Дааа уж.. дожили
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5колесо
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Май 2023 (№ 356)
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