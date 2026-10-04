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Аргументы и Факты

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Ученый назвал самый загрязненный микробами предмет на кухне

Ученый назвал самый загрязненный микробами предмет на кухне

Кухонная губка может содержать значительно больше бактерий, чем многие другие предметы на кухне, включая раковину и мусорное ведро.

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