Мэрия не нашла оснований оспаривать результаты экспертизы дороги к новому ЛДС в Новосибирске

В городской администрации заявили, что не планируют признавать дорогу к ледовой арене непригодной.В мэрии Новосибирска сообщили, что не получали документы о выявленных следственными органами нарушений строительства автодорог к новой ледовой арене.
В городской администрации заявили, что не планируют признавать дорогу к ледовой арене непригодной.В мэрии Новосибирска сообщили, что не получали документы о выявленных следственными органами нарушений строительства автодорог к новой ледовой арене.
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