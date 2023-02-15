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Мэрия не нашла оснований оспаривать результаты экспертизы дороги к новому ЛДС в Новосибирске

Мэрия не нашла оснований оспаривать результаты экспертизы дороги к новому ЛДС в Новосибирске

В городской администрации заявили, что не планируют признавать дорогу к ледовой арене непригодной.В мэрии Новосибирска сообщили, что не получали документы о выявленных следственными органами нарушений строительства автодорог к новой ледовой арене.

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