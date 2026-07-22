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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Салиба пропустит несколько месяцев. Защитник после консультации с «Арсеналом» решил не делать операцию на спине

Центральный защитник «Арсенала» и сборной Франции Вильям Салиба не будет делать операцию на спине, сообщает L’Équipe.

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