15 дел возбудила ФАС из-за завышения цен на топливо ФАС возбудила 15 дел и выдала 38 предупреждений ряду нефтяных компаний и независимым участникам рынка нефтепродуктов из-за цен на топливо.
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15 дел возбудила ФАС из-за завышения цен на топливо ФАС возбудила 15 дел и выдала 38 предупреждений ряду нефтяных компаний и независимым участникам рынка нефтепродуктов из-за цен на топливо.
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