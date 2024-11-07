LiveNews24.Ru
ГлавнаяЗдоровьеПростые РецептыЭнциклопедия Секса
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

LiveNews24.Ru

127 подписчиков

Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Газете Кондопожского ЦБК – 95 лет

В далеком 1929 году СМИ комбината носило имя «Кондопожский бумажник». Сегодня печатное издание «Авангард Плюс», еженедельно выходящее тиражом в 1700 экземпляров, отмечает свой солидный юбилей История Кондопожского целлюлозно-бумажного комбината (КЦБК, входит в группу компаний «Карелия Палп») неразрывно связана с производственной газетой, первый номер которой вышел в год основания предприятия – 95 лет назад.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх