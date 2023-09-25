Размер индексации страховых пенсий в 2024 году составит 7,5%, следует из проекта бюджета Социального фонда на 2024–2026 годы, который был одобрен в пятницу на заседании правительства.
Назван средний размер пенсии в 2024 году
Комментарии
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Борис Виленский
55 лет горбатился на страну и заработал нищенскую пенсию. А что депутаты сделали для народа? Спят на заседаниях, а то и вовсе не приходят.
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11 час.
Олег Самойлов
А нехер было горбатиться! РАБОТАТЬ надо было на благо страны!
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7 час.
Сергей ЮгЗапСиб
Зависть плохое чувство, каждый кузнец своего счастья. Нужно было не горбатиться, а идти в депутаты.
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3 час.
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