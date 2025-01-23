Петербург примет блокадников из 10 стран в День Ленинградской Победы

Всего ожидается около 45 — 50 человек из других государств Жители блокадного Ленинграда, проживающие за рубежом, приедут в Петербург для участия в праздновании 81-й годовщины полного освобождения города от блокады, сообщил Комитет по внешним связям.
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