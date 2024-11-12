РИА «Новости»: протестующие в Абхазии перекрыли движение через Гумистинский мост

Более двухсот участников акции протеста в Абхазии заблокировали движение по верхнему Гумистинскому мосту, который находится на выезде из Сухума и является частью главной республиканской автодороги, ведущей к Новому Афону, Гагре и границе с Россией, сообщило РИА «Новости».