РИА «Новости»: протестующие в Абхазии перекрыли движение через Гумистинский мост

Более двухсот участников акции протеста в Абхазии заблокировали движение по верхнему Гумистинскому мосту, который находится на выезде из Сухума и является частью главной республиканской автодороги, ведущей к Новому Афону, Гагре и границе с Россией, сообщило РИА «Новости».
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