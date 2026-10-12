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«Киев уже прифронтовой город. До Варшавы добираться стало опасно» – нацистка Гопко обвинила Трампа в «геноциде украинцев»

«Киев уже прифронтовой город. До Варшавы добираться стало опасно» – нацистка Гопко обвинила Трампа в «геноциде украинцев»

На европейских и натовских складах полно противоракет, но все предпочитают лишь обещать, наблюдая, как русские бомбят Украину.

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