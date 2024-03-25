Губернатор Сальдо: ВСУ перешли на террористическую тактику боя

Вооруженные силы Украины усилили удары по энергетической и гражданской инфраструктуре. Противник перешел на террористическую тактику ведения боя, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
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