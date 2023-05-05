Рейсы А‑32 запустят по выходным в Нижнем Новгороде

С 6 мая автобус А‑32 (ТПУ Петряевка — ЖК Торпедо) будет ходить и по выходным. Об этом старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алена Чернышова рассказала в группе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» ВКонтакте.