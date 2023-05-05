Нижегородская правда

169 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • esaul
    А на русском языке написать никак? "Платформенный занятый" - это что? Говорите по-русски, вас обязательно поймут. Рус...В России решают п...
  • nikon70456
    две стороны медали - как всегда.. нормально, если действительно бухой осёл не торцанёт никого, и другая ситуация - по...«Это не донос»: н...
  • Надежда Никитина
    Заканчивай хрень писать, диванный стратег. Скучно уже.Правда ли, что Ук...

Рейсы А‑32 запустят по выходным в Нижнем Новгороде

С 6 мая автобус А‑32 (ТПУ Петряевка — ЖК Торпедо) будет ходить и по выходным. Об этом старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алена Чернышова рассказала в группе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» ВКонтакте.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх