Телеведущая Николаева сообщила, как воспитывает дочку Волочковой Ариадну

Актриса и телеведущая Елена Николаева поделилась информацией о том, как проходит процесс воспитания дочери артистки балета и танцовщицы Анастасии Волочковой — Ариадны, которая стала частью её семьи после того, как она вышла замуж за Игоря Вдовина.