Повод выйти из дома: первый теннисный турнир Esteo

Идея проекта «Первая ракетка Esteo» проста: собрать любителей тенниса из разных регионов. Первый этап завершился 1 августа, теперь серия выступлений продолжится в других городах, среди которых Санкт-Петербург, Белгород, Краснодар и Ставрополь.