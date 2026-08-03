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РБК СТИЛЬ

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Повод выйти из дома: первый теннисный турнир Esteo

Повод выйти из дома: первый теннисный турнир Esteo

Идея проекта «Первая ракетка Esteo» проста: собрать любителей тенниса из разных регионов. Первый этап завершился 1 августа, теперь серия выступлений продолжится в других городах, среди которых Санкт-Петербург, Белгород, Краснодар и Ставрополь.

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