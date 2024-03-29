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Дубль Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Коламбус»

Дубль Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Коламбус»

Евгений Малкин помог «Питтсбургу» одержать вторую победу кряду. В ночь на 29 марта в Питтсбурге (штат Пенсильвания, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Коламбус Блю Джекетс».

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