Гладков: После обстрела в Белгороде и окрестностях отменили массовые мероприятия

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канал сообщил, что после обстрела центра Белгорода Вооруженными силами Украины в городе и прилегающих районах отменили все массовые мероприятия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии