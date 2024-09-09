Свидетели подтвердили причастность фигуранта дела о военных сухпайках к растрате

Подтверждена причастность бизнесмена Котельникова к крупной растрате по делу о некачественных пайках для МинобороныСвидетели подтвердили причастность покойного предпринимателя Игоря Котельникова к растрате в особо крупном размере в рамках дела о поставке сухих пайков по контракту с Министерством обороны, пишет ТАСС .