Социальные услуги для инвалидов 3 группы.

Учреждением ´Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бобруйска´ оказываются социальные услуги инвалидам III группы из числа неработающих граждан, которым инвалидность установлена впервые, до трех месяцев подряд в течение года со дня установления инвалидности:в форме полустационарного социального обслуживания:ко .