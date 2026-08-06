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Иркутск Сегодня

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В Братске 45-летнюю мать отправили в колонию за неуплату алиментов

Братчанку приговорили к двум годам и одному месяцу лишения свободы за неуплату алиментов. С мая 2025 года 45-летняя женщина неоднократно уклонялась от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего сына, сообщили в пресс-службе объединенных судов по региону.

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