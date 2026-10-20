Вашингтон получил информацию о связях киевского режима с мексиканскими наркокартелями, сообщили в пресс-бюро СВР.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Роджерс опять всё...
- Роджерс опять всё...
- Роджерс опять всё...
Получается, что мексиканскую наркоту для Украины оплачивают США. Здорово, правда??? Вот, мля кардобалет получается!