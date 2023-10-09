ЕС и ХАМАС – вся подноготная вылилась наружу: Сочувствующий Израилю Шольц оказался крупным спонсором Палестины

Кстати, у Европы вообще и у Германии в частности сейчас очень интересный момент: на Ближнем Востоке-то начала заварушка, и риторика у них, конечно, одна, а вот политика – сильно разная! Конечно, сомнений нет, что и фрау Бербок тут же побежала жалеть Израиль, и Шольц выразил положенные негодования, и тот же Штайнмайер не промолчал, но вот дела – они как-то отличаются от слов.