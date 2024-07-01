Три миллиона рублей заплатят автору лучшего фильма про Дальний Восток

Продолжается прием заявок на конкурс видеороликов о путешествии по Дальнему Востоку. Конкурс под названием «Дальний Восток – земля приключений» приглашает приморцев представить свои видеоролики и соревноваться за главный приз в размере трех миллионов рублей, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу правительства ПК.