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Три миллиона рублей заплатят автору лучшего фильма про Дальний Восток

Три миллиона рублей заплатят автору лучшего фильма про Дальний Восток

Продолжается прием заявок на конкурс видеороликов о путешествии по Дальнему Востоку. Конкурс под названием «Дальний Восток – земля приключений» приглашает приморцев представить свои видеоролики и соревноваться за главный приз в размере трех миллионов рублей, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу правительства ПК.

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